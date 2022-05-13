Песков: Украина не ответила на предложение России по мирному договору

На вопрос журналистов, обсуждаются ли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, Песков пояснил, что «ситуация не изменилась». По его словам, президент России не отказывается от возможности проведения такой встречи, но она должна быть подготовлена, в том числе документально. «Подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа – соглашения, который должен быть потом уже финализирован на высшем уровне. Но без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», – подчеркнул представитель Кремля.