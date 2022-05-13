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Песков: Украина не ответила на предложение России по мирному договору

Ведомости

Движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Россия так и не получила ответа на свои предложения, рассказал на ежедневном брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«По документу движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне. Ответа нет», – заявил он.

На вопрос журналистов, обсуждаются ли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, Песков пояснил, что «ситуация не изменилась». По его словам, президент России не отказывается от возможности проведения такой встречи, но она должна быть подготовлена, в том числе документально. «Подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа – соглашения, который должен быть потом уже финализирован на высшем уровне. Но без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», – подчеркнул представитель Кремля.

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но позже Украина решила пересмотреть свою позицию. Российская сторона передала Украине свой проект мирного договора 20 апреля.

10 мая глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что «жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров» не наблюдается, так как обе стороны считают, что могут продолжить добиваться военных успехов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных