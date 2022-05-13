Песков: Украина не ответила на предложение России по мирному договору
Движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Россия так и не получила ответа на свои предложения, рассказал на ежедневном брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«По документу движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне. Ответа нет», – заявил он.
На вопрос журналистов, обсуждаются ли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, Песков пояснил, что «ситуация не изменилась». По его словам, президент России не отказывается от возможности проведения такой встречи, но она должна быть подготовлена, в том числе документально. «Подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа – соглашения, который должен быть потом уже финализирован на высшем уровне. Но без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», – подчеркнул представитель Кремля.
После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но позже Украина решила пересмотреть свою позицию. Российская сторона передала Украине свой проект мирного договора 20 апреля.
10 мая глава национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что «жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров» не наблюдается, так как обе стороны считают, что могут продолжить добиваться военных успехов.