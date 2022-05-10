В США заявили об отсутствии «жизнеспособного переговорного пути» по Украине
Успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе являются маловероятными, заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.
«Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — подчеркнула она (цитата по ТАСС). По ее словам, в течение следующих нескольких месяцев ситуация на Украине может развиваться в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации.
Накануне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что делегации продолжают работать в дистанционном режиме. Для продолжения переговоров в очном формате «необходимо больше конкретики иметь на руках», говорил помощник президента.
После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что спецоперация России на Украине затянулась. По его словам, Украина «провоцирует Россию», однако Белоруссия выступает за мир. Лукашенко добавил, что благодаря ему начались переговоры двух сторон. «Но почему Украина, на территории которой фактически продолжается война, военные действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Российская сторона также передала Украине свой проект, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.