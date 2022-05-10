В США заявили об отсутствии «жизнеспособного переговорного пути» по Украине

«Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — подчеркнула она (цитата по ТАСС). По ее словам, в течение следующих нескольких месяцев ситуация на Украине может развиваться в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации.