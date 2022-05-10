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Политика

В США заявили об отсутствии «жизнеспособного переговорного пути» по Украине

Ведомости

Успешные переговоры по ситуации на Украине в краткосрочной перспективе являются маловероятными, заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — подчеркнула она (цитата по ТАСС). По ее словам, в течение следующих нескольких месяцев ситуация на Украине может развиваться в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации. 

Накануне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что делегации продолжают работать в дистанционном режиме. Для продолжения переговоров в очном формате «необходимо больше конкретики иметь на руках», говорил помощник президента. 

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что спецоперация России на Украине затянулась. По его словам, Украина «провоцирует Россию», однако Белоруссия выступает за мир. Лукашенко добавил, что благодаря ему начались переговоры двух сторон. «Но почему Украина, на территории которой фактически продолжается война, военные действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Российская сторона также передала Украине свой проект, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных