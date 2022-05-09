Мединский ответил на вопрос о продолжении переговоров России и Украины
Переговоры между Россией и Украиной не прекращаются и проходят в дистанционном формате, заявил «Интерфаксу» помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский.
«Переговоры в дистанционном формате не прекращены», — сказал Мединский.
Для продолжения переговоров в очном формате «необходимо больше конкретики иметь на руках», добавил помощник президента.
После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию.
14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Российская сторона также передала Украине свой проект, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.
26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.
В мае заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации.
«На этом фоне (поставок Запада вооружений Украине. — Ред.) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — говорил он.