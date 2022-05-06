МИД заявил о стагнации в переговорах России и Украины

После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. 14 апреля Зеленский заявил, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Российская сторона также передала Украине свой проект, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.