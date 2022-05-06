МИД заявил о стагнации в переговорах России и Украины
Переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайце на брифинге.
«На этом фоне (поставок Запада вооружений Украине. — Ред.) понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования. Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
После начала военной спецоперации России на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. 29 марта Киев передал Москве письменные предложения по будущему мирному соглашению и предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. Но потом Украина решила пересмотреть свою позицию. 14 апреля Зеленский заявил, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Российская сторона также передала Украине свой проект, но не получила ответа, подчеркивала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.
26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.