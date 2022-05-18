Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что официальной позиции по восстановлению Мариуполя и других украинских городов после окончания специальной военной операции пока нет. По его словам, Турчак, как один из руководителей ЕР, высказал партийные соображения на этот счет. «Партия инициативна, она, конечно, живо реагирует на все происходящее», — добавил представитель Кремля.