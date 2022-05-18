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Хуснуллин заявил о планах по восстановлению всех освобожденных территорий Украины

Ведомости

Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, соответствующие решения уже приняты, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сейчас он находится в Мелитополе с рабочим визитом.

«Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать все освобожденные территории, финансировать это, приняты», — подчеркнул вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

В конце марта первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь после окончания военной операции. «Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители», — подчеркнул Турчак. По его словам, всем должно быть понятно, что «Россия здесь навсегда».

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что официальной позиции по восстановлению Мариуполя и других украинских городов после окончания специальной военной операции пока нет. По его словам, Турчак, как один из руководителей ЕР, высказал партийные соображения на этот счет. «Партия инициативна, она, конечно, живо реагирует на все происходящее», — добавил представитель Кремля.

В конце апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.

12 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. По его словам, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.

Ранее по теме: Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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