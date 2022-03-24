Турчак заявил о планах России восстановить Мариуполь
Россия восстановит украинский Мариуполь, заявил первый зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отметив, что «Россия здесь навсегда».
«Россия обязательно все это восстановит. Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители. Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками […] Ни у кого не должно быть сомнений — Россия здесь навсегда», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, власти работают над тем, чтобы пенсионеры «с освобожденных территорий» получали пенсии. «Пока им назначают минималку. Но по мере установления дел, стажа, выплаты вырастут», — отметил он.
Мариуполь, который находится на берегу Азовского моря, попал в блокаду 1 марта. С тех пор город столкнулся с гуманитарной катастрофой, оставшись без воды, тепла и электроэнергии. По данным Минобороны РФ, ежесуточно в городе гибнут от 80 до 225 мирных граждан, а в заложниках у украинских нацбатов остаются до 130 000 жителей. До начала боевых действий население города превышало 400 000 человек. В ведомстве сообщают, что всего из Мариуполя было эвакуировано почти 82 000 человек.
Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в военной операции на Украине, заняли здание администрации Мариуполя.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.