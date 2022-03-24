Газета
Политика

Кадыров: чеченские бойцы взяли под контроль администрацию Мариуполя

Ведомости

Чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в военной операции на Украине, заняли здание администрации Мариуполя. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что другие подразделения «двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его» от украинских сил.

Мариуполь, который находится на берегу Азовского моря в Луганской области, попал в блокаду 1 марта. С тех пор город столкнулся с гуманитарной катастрофой, оставшись без воды, тепла и электроэнергии. По данным Минобороны РФ, ежесуточно в городе гибнут от 80 до 225 мирных граждан, а в заложниках у украинских нацбатов остаются до 130 000 жителей. До начала боевых действий население города превышало 400 000 человек. В ведомстве сообщают, что всего из Мариуполя было эвакуировано почти 82 000 человек.

Ранее в четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За ее положения проголосовали 140 стран, против — пять (Россия, Белоруссия, Эритрея, КНДР и Сирия), еще 38 воздержались. Ранее в Совбезе ООН была отклонена другая резолюция, которую подготовила Россия. Она призывала к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных жителей.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных