Кадыров: чеченские бойцы взяли под контроль администрацию Мариуполя
Чеченские вооруженные подразделения, принимающие участие в военной операции на Украине, заняли здание администрации Мариуполя. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что другие подразделения «двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его» от украинских сил.
Мариуполь, который находится на берегу Азовского моря в Луганской области, попал в блокаду 1 марта. С тех пор город столкнулся с гуманитарной катастрофой, оставшись без воды, тепла и электроэнергии. По данным Минобороны РФ, ежесуточно в городе гибнут от 80 до 225 мирных граждан, а в заложниках у украинских нацбатов остаются до 130 000 жителей. До начала боевых действий население города превышало 400 000 человек. В ведомстве сообщают, что всего из Мариуполя было эвакуировано почти 82 000 человек.
Ранее в четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За ее положения проголосовали 140 стран, против — пять (Россия, Белоруссия, Эритрея, КНДР и Сирия), еще 38 воздержались. Ранее в Совбезе ООН была отклонена другая резолюция, которую подготовила Россия. Она призывала к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных жителей.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.