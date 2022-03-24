Кадыров: чеченские бойцы взяли под контроль администрацию Мариуполя

Мариуполь, который находится на берегу Азовского моря в Луганской области, попал в блокаду 1 марта. С тех пор город столкнулся с гуманитарной катастрофой, оставшись без воды, тепла и электроэнергии. По данным Минобороны РФ, ежесуточно в городе гибнут от 80 до 225 мирных граждан, а в заложниках у украинских нацбатов остаются до 130 000 жителей. До начала боевых действий население города превышало 400 000 человек. В ведомстве сообщают, что всего из Мариуполя было эвакуировано почти 82 000 человек.