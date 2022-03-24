Совбез ООН отклонил гуманитарную резолюцию России по Украине
Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России с призывом к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных жителей, сообщил Reuters. Документ не набрал необходимого минимума – 9 голосов из 15. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, остальные члены Совбеза воздержались. Соавторами документа стали Белоруссия, КНДР и Сирия.
Постоянный представитель России при ООН Василия Небензя заявил «РИА Новости», что западные страны политизируют процесс, и выразил сожаление, что Совбез не принял резолюцию, которая помогла бы решению гуманитарных вопросов на Украине.
«Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили», — заявил Небензя.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил сожаление, что Совбез не смог достичь договоренности. «Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня», — подчеркнул он.
Ранее представители западных стран в Совбезе, в частности представители США и Великобритании, дали понять, что не будут поддерживать резолюцию России, потому что документ не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса и не называет ее агрессором.
Согласно документу, Совбез призывает к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, чтобы мирные жители могли быстро и безопасно эвакуироваться. В резолюции говорится, что Совет требует полной защиты гражданских лиц, медицинского персонала, больниц и гражданского транспорта. Документ призывает все стороны разрешить безопасный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам, не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов и не устанавливать их в густонаселенных районах.