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Совбез ООН отклонил гуманитарную резолюцию России по Украине

Ведомости

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России с призывом к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных жителей, сообщил Reuters. Документ не набрал необходимого минимума – 9 голосов из 15. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, остальные члены Совбеза воздержались. Соавторами документа стали Белоруссия, КНДР и Сирия.

Постоянный представитель России при ООН Василия Небензя заявил «РИА Новости», что западные страны политизируют процесс, и выразил сожаление, что Совбез не принял резолюцию, которая помогла бы решению гуманитарных вопросов на Украине.

«Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили», — заявил Небензя.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь выразил сожаление, что Совбез не смог достичь договоренности. «Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня», — подчеркнул он.

Ранее представители западных стран в Совбезе, в частности представители США и Великобритании, дали понять, что не будут поддерживать резолюцию России, потому что документ не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса и не называет ее агрессором.

Согласно документу, Совбез призывает к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, чтобы мирные жители могли быстро и безопасно эвакуироваться. В резолюции говорится, что Совет требует полной защиты гражданских лиц, медицинского персонала, больниц и гражданского транспорта. Документ призывает все стороны разрешить безопасный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам, не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов и не устанавливать их в густонаселенных районах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных