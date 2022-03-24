Генассамблея ООН приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За документ проголосовали 140 делегаций, воздержались 38. Против проекта резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и КНДР.
В тексте проекта говорится, что «ужасные гуманитарные последствия» происходящего на Украине достигают масштабов, которых международное сообщество не наблюдало в Европе десятилетиями. В резолюции содержится призыв к России о прекращении военной операции, который уже был озвучен в ООН 2 марта. Документ также выражает требование обеспечить безопасность гражданской и критической инфраструктуры.
Помимо этого Генассамблея не одобрила проведение голосования по проекту резолюции, разработанной ЮАР. В тексте проекта, представленного южно-африканской стороной, не упоминалась Россия. Вместо этого она призывала к немедленному прекращению боевых действий в качестве первого шага по улучшению гуманитарной ситуации. Помимо этого в проекте одобрялись политический диалог, переговоры, посредничество и другие средства, направленные на достижение прочного мира.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования отметил, что Генассамблея, приняв западный проект резолюции, вышла за пределы своих полномочий, передает ТАСС. Согласно Уставу ООН, Генеральная Ассамблея не обладает полномочиями давать рекомендации по поддержанию международного мира и стабильности, в то время как принятая западная резолюция содержит призыв к немедленному прекращению боевых действий, добавил он.
Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России с призывом к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных жителей. Как заявил Небензя, западные страны всячески политизируют процесс. Он выразил сожаление, что Совбез не принял резолюцию, которая помогла бы решению гуманитарных вопросов на Украине.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.