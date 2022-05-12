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Власти Московской области пообещали восстановить прилегающие к Мариуполю районы

Ведомости

Московская область возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь, и с дорогами, и с инфраструктурой», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik. По словам Воробьева, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.

Ранее, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Тогда же министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса, в регионе уже побывал заместитель министра.

Кириенко провел первое совещание по вопросу восстановления территорий Донбасса

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Кроме того, 28 апреля первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.

По предварительным оценкам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, на 22 апреля ущерб зданиям и инфраструктуре Украины из-за военных действий достигал $60 млрд, сообщали ранее «Ведомости».

Ранее по теме: Минстрой России занялся оценкой затрат на восстановление Донбасса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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