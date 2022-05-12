Власти Московской области пообещали восстановить прилегающие к Мариуполю районы
Московская область возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь, и с дорогами, и с инфраструктурой», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik. По словам Воробьева, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.
Ранее, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Тогда же министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса, в регионе уже побывал заместитель министра.
Кроме того, 28 апреля первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.
По предварительным оценкам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, на 22 апреля ущерб зданиям и инфраструктуре Украины из-за военных действий достигал $60 млрд, сообщали ранее «Ведомости».