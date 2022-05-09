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Экономика

Минстрой России занялся оценкой затрат на восстановление Донбасса

Ведомости

Министерство строительства и ЖКХ России приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. По словам министра, специалисты уже проводят оценку ситуации, в Донбассе побывал его заместитель. Конкретных оценок пока назвать нельзя, добавил Файзуллин.

8 мая зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий в Белом доме вопросы строительства и инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале, что он посетил несколько городов в Донбассе — Мариуполь, Волноваху, Луганск и др. «Пообщался с местными жителями. В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!», — написал Хуснуллин.

28 апреля первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.

По предварительным оценкам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, на 22 апреля ущерб зданиям и инфраструктуре Украины из-за военных действий достигал $60 млрд, сообщали ранее «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных