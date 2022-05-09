Минстрой России занялся оценкой затрат на восстановление Донбасса

8 мая зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий в Белом доме вопросы строительства и инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале, что он посетил несколько городов в Донбассе — Мариуполь, Волноваху, Луганск и др. «Пообщался с местными жителями. В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!», — написал Хуснуллин.