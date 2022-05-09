Минстрой России занялся оценкой затрат на восстановление Донбасса
Министерство строительства и ЖКХ России приступило к оценке затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. По словам министра, специалисты уже проводят оценку ситуации, в Донбассе побывал его заместитель. Конкретных оценок пока назвать нельзя, добавил Файзуллин.
8 мая зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, курирующий в Белом доме вопросы строительства и инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале, что он посетил несколько городов в Донбассе — Мариуполь, Волноваху, Луганск и др. «Пообщался с местными жителями. В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!», — написал Хуснуллин.
28 апреля первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.
По предварительным оценкам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, на 22 апреля ущерб зданиям и инфраструктуре Украины из-за военных действий достигал $60 млрд, сообщали ранее «Ведомости».