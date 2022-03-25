Песков прокомментировал заявление Турчака о восстановлении Мариуполя
Официальной позиции по восстановлению Мариуполя и других украинских городов после окончания специальной военной операции пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление первого зампреда Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о намерении восстановить город.
«На этот счет нет никакой официальной позиции. Никак не формулировал на этот счет позицию президент Владимир Путин. Поэтому я ничего не могу сказать. Как минимум, мы должны дождаться завершения специальной военной операции», — подчеркнул Песков. По его словам, Турчак, как один из руководителей ЕР, высказал партийные соображения на этот счет. «Партия инициативна, она, конечно, живо реагирует на все происходящее», — добавил представитель Кремля.
Накануне Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь после окончания военной операции. «Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители», — подчеркнул Турчак. По его словам, всем должно быть понятно, что «Россия здесь навсегда».
Мариуполь, который находится на берегу Азовского моря, попал в блокаду 1 марта. С тех пор город столкнулся с гуманитарной катастрофой, оставшись без воды, тепла и электроэнергии. По данным Минобороны РФ, ежесуточно в городе гибнут от 80 до 225 мирных граждан, а в заложниках у украинских нацбатов остаются до 130 000 жителей. До начала боевых действий население города превышало 400 000 человек. В ведомстве сообщали, что всего из Мариуполя было эвакуировано почти 82 000 человек.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.