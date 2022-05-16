Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод
Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«Республика возьмет под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает. Наши специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами», — написал глава региона. По его словам, в ближайшие две недели представители республики в составе делегации Минпрома посетят Донбасс, чтобы оценить потребности в необходимой помощи, которую может оказать Чувашия в восстановлении и возвращении к мирной жизни.
12 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. По его словам, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.
28 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.