Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод

«Республика возьмет под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает. Наши специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами», — написал глава региона. По его словам, в ближайшие две недели представители республики в составе делегации Минпрома посетят Донбасс, чтобы оценить потребности в необходимой помощи, которую может оказать Чувашия в восстановлении и возвращении к мирной жизни.