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Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод

Ведомости

Чувашия поможет восстановить Донецкий электротехнический завод, взяв над ним шефство, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. 

«Республика возьмет под шефство Донецкий электротехнический завод, который сейчас простаивает. Наши специалисты помогут восстановить важное для региона предприятие, которое обеспечивает жителей рабочими местами», — написал глава региона. По его словам, в ближайшие две недели представители республики в составе делегации Минпрома посетят Донбасс, чтобы оценить потребности в необходимой помощи, которую может оказать Чувашия в восстановлении и возвращении к мирной жизни. 

12 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. По его словам, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.

28 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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