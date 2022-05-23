В Белоруссии начался второй этап проверки сил реагирования
В вооруженных силах Белоруссии начался второй этап проверки сил реагирования: на этом этапе проведут проверку вооружения и военной техники, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения», — сообщили в министерстве.
В ходе проверки вооружения военную и спецтехнику снимут с хранения и проведут контрольный пробег в ходе маршей на различные расстояния. Для этого не планируется призывать военнообязанных, добавили в пресс-службе. Проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач, пояснили в министерстве.
Проверка сил реагирования Белоруссии началась 4 мая. В ходе проверки подразделения белорусской армии отработают приведение в боевую готовность, совершат марши в назначенные районы и выполнят учебно-боевые задачи. Цель проверки – оценить готовность и способность подразделений быстро реагировать на возможные кризисные ситуации, рассказали в минобороны.