В Белоруссии начался второй этап проверки сил реагирования

В ходе проверки вооружения военную и спецтехнику снимут с хранения и проведут контрольный пробег в ходе маршей на различные расстояния. Для этого не планируется призывать военнообязанных, добавили в пресс-службе. Проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач, пояснили в министерстве.