Племянник замминистра обороны РФ погиб во время спецоперации на Украине

В середине апреля на борту ракетного крейсера «Москва» в Черном море сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. Минобороны России сообщило, что корабль затонул 14 апреля во время буксировки в условиях шторма. По данным министерства, в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа была эвакуирована в Севастополь.