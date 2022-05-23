Племянник замминистра обороны РФ погиб во время спецоперации на Украине
Племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова погиб во время спецоперации на Украине, написал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
«Выражаю соболезнование заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову по поводу гибели его племянника, погибшего в ходе спецоперации на Украине», — написал Калиматов. Погибшего звали Адам Хамхоев, он был командиром десантно-штурмовой роты. Капитан был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил военную службу в Ульяновске.
«Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России», — добавил глава республики.
На сайте правительства республики также сообщили о похоронах Хамхоева, на которых присутствовал сам Евкуров. «Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов», — говорится в сообщении.
18 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели командира большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александра Чирвы во время спецоперации на Украине. За время проведения спецоперации Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
В середине апреля на борту ракетного крейсера «Москва» в Черном море сдетонировал боезапас, после чего начался пожар. Минобороны России сообщило, что корабль затонул 14 апреля во время буксировки в условиях шторма. По данным министерства, в результате инцидента 27 членов экипажа крейсера пропали без вести, один погиб. Большая часть экипажа была эвакуирована в Севастополь.