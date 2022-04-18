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На Украине погиб командир большого десантного корабля «Цезарь Куников»

Ведомости

Командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. 

«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. <...> Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — написал Развожаев. 

По его словам, погибший командир родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2015 и 2016 гг. Чирва участвовал в проведении специальной операции на территории Сирии. «Мы всегда будем помнить нашего героя», — заключил глава Севастополя.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

За это время Минобороны России публиковало данные о потерях российских войск дважды — 2 марта и 25 марта. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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