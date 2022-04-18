На Украине погиб командир большого десантного корабля «Цезарь Куников»
Командир большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александр Чирва погиб во время спецоперации на Украине, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. <...> Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — написал Развожаев.
По его словам, погибший командир родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2015 и 2016 гг. Чирва участвовал в проведении специальной операции на территории Сирии. «Мы всегда будем помнить нашего героя», — заключил глава Севастополя.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.