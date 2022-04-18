Путин подписал указ о выплатах в 5 млн рублей для семей погибших пограничников

Если же пограничник получил травму при охране госграницы во время спецоперации на Украине, ему выплатят 3 млн руб., говорится в указе. Выплаты будут производиться за счет бюджета ФСБ. Указ будет распространяться на правоотношения, которые возникли с начала спецоперации — 24 февраля 2022 г.