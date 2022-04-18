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Общество

Путин подписал указ о выплатах в 5 млн рублей для семей погибших пограничников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 5 млн руб. семьям военных погранотрядов ФСБ, которые служили на границе с ДНР, ЛНР или Украиной и погибли во время проведения спецоперации или в течение года после полученной травмы. Такой документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Если же пограничник получил травму при охране госграницы во время спецоперации на Украине, ему выплатят 3 млн руб., говорится в указе. Выплаты будут производиться за счет бюджета ФСБ. Указ будет распространяться на правоотношения, которые возникли с начала спецоперации — 24 февраля 2022 г.

3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты. 

Минобороны России дважды публиковало данные о раненых и убитых российских военнослужащих. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Данные о потерях среди пограничников ранее не раскрывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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