Путин подписал указ о выплатах в 5 млн рублей для семей погибших пограничников
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 5 млн руб. семьям военных погранотрядов ФСБ, которые служили на границе с ДНР, ЛНР или Украиной и погибли во время проведения спецоперации или в течение года после полученной травмы. Такой документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
Если же пограничник получил травму при охране госграницы во время спецоперации на Украине, ему выплатят 3 млн руб., говорится в указе. Выплаты будут производиться за счет бюджета ФСБ. Указ будет распространяться на правоотношения, которые возникли с начала спецоперации — 24 февраля 2022 г.
3 марта Путин сообщил, что все семьи российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, получат единовременно 7 421 000 руб. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Если контрактник получит ранение и из-за этого будет признан негодным к военной службе, ему выплатят 2 968 000 руб., если же он получит инвалидность, будут назначены ежемесячные выплаты.
Минобороны России дважды публиковало данные о раненых и убитых российских военнослужащих. Согласно последним данным, в ходе операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения. Данные о потерях среди пограничников ранее не раскрывались.