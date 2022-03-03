Путин пообещал семьям погибших военных на Украине по 7,4 млн рублей
Президент России Владимир Путин сообщил, что семьям российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, выплатят единовременное пособие в размере 7 421 000 руб. Об этом президент объявил во время начала совещания с членами Совета безопасности, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
«Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России», — сказал Путин.
Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, сказал президент.
«Кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего […] в размере 5 млн руб.», — сказал Путин.
Помимо этого военнослужащие, получившие ранение во время спецоперации, получат страховые выплаты и единовременное пособие.
«Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 968 000 руб., а в случае инвалидности — ежемесячные выплаты», — отметил Путин.
2 марта Минобороны сообщило, что в ходе специальной военной операции России на Украине погибли 498 российских военнослужащих. 1597 получили ранения. С украинской стороны, по данным Минобороны на 2 марта, погибло более 2870 человек, еще 572 находятся в плену.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.