Путин: Россия воюет с неонацистами
Ход боевых действий на Украине показывает, что российские подразделения воюют с неонацистами, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — заявил Путин.
По его словам, такие формирования размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах. Вместо того чтобы выполнить обещание убрать технику оттуда, дополнительно размещают там танки, артиллерию и минометы. Националисты также взяли в заложники иностранцев, том числе тысячи студентов, которые приехали учиться на Украине. Они более суток держали на железнодорожном вокзале более 3000 жителей Индии, большинство из которых – студенты, и продолжают удерживать большую часть из них.
«Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения», — заявил Путин. Он отметил, что российские военные предоставили гуманитарные коридоры и транспорт, чтобы мирные жители могли уехать в безопасное место.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили основные группировки украинских националистов, однако страны Запада начали отправлять в страну контрактников частных военных компаний. В министерстве отметили, что такие люди не имеют права на статус военнопленного, поэтому они могут в лучшем случае рассчитывать на уголовное наказание.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.