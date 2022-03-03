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Путин: Россия воюет с неонацистами

Ведомости

Ход боевых действий на Украине показывает, что российские подразделения воюют с неонацистами, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«И то, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — заявил Путин.

По его словам, такие формирования размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах. Вместо того чтобы выполнить обещание убрать технику оттуда, дополнительно размещают там танки, артиллерию и минометы. Националисты также взяли в заложники иностранцев, том числе тысячи студентов, которые приехали учиться на Украине. Они более суток держали на железнодорожном вокзале более 3000 жителей Индии, большинство из которых – студенты, и продолжают удерживать большую часть из них.

«Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения», — заявил Путин. Он отметил, что российские военные предоставили гуманитарные коридоры и транспорт, чтобы мирные жители могли уехать в безопасное место.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили основные группировки украинских националистов, однако страны Запада начали отправлять в страну контрактников частных военных компаний. В министерстве отметили, что такие люди не имеют права на статус военнопленного, поэтому они могут в лучшем случае рассчитывать на уголовное наказание.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

Ранее по теме: Российские войска уничтожили основные группировки украинских националистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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