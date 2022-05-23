Bloomberg: ЕС может не согласовать эмбарго на российскую нефть в мае
Лидеры Евросоюза могут не согласовать эмбарго на поставки российской нефти в ходе саммита на следующей неделе из-за позиции Венгрии, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что для согласования нефтяного эмбарго потребуется провести саммит лидеров ЕС, однако сейчас правительство страны сигнализирует, что, скорее всего, этот вопрос продвинется не раньше июня.
В начале мая Еврокомиссия предложила поэтапно отказаться от российской нефти к 2023 г. Чтобы продвинуть обсуждение этой меры, ЕК предложила продлить этот период для Венгрии и Словакии до конца 2024 г., а Чехии – до июня 2024 г. Венгрия заявила, что ей потребуется не менее $810 млн на модернизацию ее нефтяной промышленности плюс дополнительные средства для адаптации к потенциальным скачкам цен на газ.
Один из собеседников издания рассказал, что на закрытой встрече в Брюсселе 23 мая Венгрия снова перечислила свои требования в отношении нефти. Другой источник агентства отметил, что позиция страны ужесточается.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на поставки нефти из России, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два банка страны, а также ввести ограничения в отношении государственных СМИ.