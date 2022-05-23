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Bloomberg: ЕС может не согласовать эмбарго на российскую нефть в мае

Ведомости

Лидеры Евросоюза могут не согласовать эмбарго на поставки российской нефти в ходе саммита на следующей неделе из-за позиции Венгрии, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что для согласования нефтяного эмбарго потребуется провести саммит лидеров ЕС, однако сейчас правительство страны сигнализирует, что, скорее всего, этот вопрос продвинется не раньше июня.

В начале мая Еврокомиссия предложила поэтапно отказаться от российской нефти к 2023 г. Чтобы продвинуть обсуждение этой меры, ЕК предложила продлить этот период для Венгрии и Словакии до конца 2024 г., а Чехии – до июня 2024 г. Венгрия заявила, что ей потребуется не менее $810 млн на модернизацию ее нефтяной промышленности плюс дополнительные средства для адаптации к потенциальным скачкам цен на газ.

Один из собеседников издания рассказал, что на закрытой встрече в Брюсселе 23 мая Венгрия снова перечислила свои требования в отношении нефти. Другой источник агентства отметил, что позиция страны ужесточается.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на поставки нефти из России, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два банка страны, а также ввести ограничения в отношении государственных СМИ.

Ранее по теме: Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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