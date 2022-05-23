Bloomberg: ЕС может не согласовать эмбарго на российскую нефть в мае

В начале мая Еврокомиссия предложила поэтапно отказаться от российской нефти к 2023 г. Чтобы продвинуть обсуждение этой меры, ЕК предложила продлить этот период для Венгрии и Словакии до конца 2024 г., а Чехии – до июня 2024 г. Венгрия заявила, что ей потребуется не менее $810 млн на модернизацию ее нефтяной промышленности плюс дополнительные средства для адаптации к потенциальным скачкам цен на газ.