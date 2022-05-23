Небензя: западным СМИ пришлось признать гибель жителей Бучи от обстрелов ВСУ

«Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города», — подчеркнул Небензя (цитата по «РИА Новости»).