Небензя: западным СМИ пришлось признать гибель жителей Бучи от обстрелов ВСУ
Западные СМИ под давлением фактов вынуждены были признать, что многие мирные жители в украинской Буче погибли от артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города», — подчеркнул Небензя (цитата по «РИА Новости»).
Иностранные СМИ опубликовали фото и видео из Бучи 3 апреля. По их словам, эти материалы якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. После публикаций власти стран Запада ввели новые санкции в отношении России и объявили об очередной высылке дипломатов.
Минобороны РФ отвергло обвинения и назвало публикации провокацией, организованной после вывода российских войск из региона. Российские дипломаты дважды пытались созвать специальное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако оба раза Великобритания – страна-председатель – отказала им в этом.