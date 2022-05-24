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Володин: Украине достанется 15% от пакета помощи США в $40 млрд

Ведомости

Непосредственно Украина получит из пакета помощи США стоимостью около $40 млрд только 15%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Как оказалось, 35% от этой суммы пойдёт на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на "другие страны". Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др. Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы», — заявил Володин.

Однако выплачивать долг в $40 млрд придется украинцам, отметил он. По словам спикера Думы, в США уже говорят, что Киев в будущем не сможет самостоятельно обслуживать госдолг, поэтому из страны забирают последние ресурсы, например, зерно. По мнению Володина, США и ЕС не собираются реально помогать Киеву: он нужен им «для борьбы до последнего украинца против нашей страны».

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине пакета помощи стоимостью $40 млрд. Изначально он просил конгресс выделить $33 млрд, однако парламент увеличил сумму почти на $7 млрд.

Сенатор Рэнд Пол ранее пояснил, что Вашингтону придется занимать деньги у Китая, чтобы предоставить военную помощь Украине. Сенатор считает неоправданным брать займы на военные поставки. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных