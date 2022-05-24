Володин: Украине достанется 15% от пакета помощи США в $40 млрд

«Как оказалось, 35% от этой суммы пойдёт на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на "другие страны". Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др. Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы», — заявил Володин.