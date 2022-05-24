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Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Ведомости

Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

«Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора», — сообщает пресс-служба Смольного. Такое соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.

По словам Беглова, Санкт-Петербург готов «оказать содействие в его (Мариуполя. — Прим. "Ведомостей") возрождении». «Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других сферах», — цитирует губернатора пресс-служба.

Бои за контроль над Мариуполем российскими войсками начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. Глава признанной Россией Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 18 мая заявил, что в результате боевых действий в городе не подлежат восстановлению более 60% домов.

28 апреля замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.

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Позже, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Ряд регионов уже заявили о том, что возьмут шефство над восстановлением ряда территорий Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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