Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами
Санкт-Петербург станет побратимом Мариуполя, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
«Решение об установлении побратимских связей между городами Александр Беглов, Денис Пушилин и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко приняли в ходе состоявшегося телефонного разговора», — сообщает пресс-служба Смольного. Такое соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.
По словам Беглова, Санкт-Петербург готов «оказать содействие в его (Мариуполя. — Прим. "Ведомостей") возрождении». «Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других сферах», — цитирует губернатора пресс-служба.
Бои за контроль над Мариуполем российскими войсками начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. Глава признанной Россией Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 18 мая заявил, что в результате боевых действий в городе не подлежат восстановлению более 60% домов.
28 апреля замглавы администрации президента Сергей Кириенко провел первое совещание с губернаторами субъектов России о поддержке Донбасса. По данным источников «Ведомостей», речь шла о помощи территориям, которые затронула спецоперация на Украине, специалистами и необходимыми материалами.
Позже, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Ряд регионов уже заявили о том, что возьмут шефство над восстановлением ряда территорий Донбасса.