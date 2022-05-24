Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Позже, 8 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, курирующий строительный комплекс, посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города, пострадавшие за время конфликта в Донбассе и во время проведения спецоперации России. Хуснуллин анонсировал помощь в восстановлении инфраструктуры районов со стороны России. Ряд регионов уже заявили о том, что возьмут шефство над восстановлением ряда территорий Донбасса.