Медведев назвал «дешевым прожектерством» план Италии по Украине
Мирный план Италии по урегулированию кризиса на территории Украины не соответствует интересам России и является «дешевым прожектерством», написал зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев прокомментировал усилия стран Запада по созданию мирного плана, который должен привести к урегулированию кризиса на Украине. По его словам, все представленные варианты не учитывают сложившиеся реалии, в том числе те, что предлагают полную автономию Крыма в составе Украины. Он привел в пример четырехэтапный план, составленный итальянской стороной.
«Это прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», — отметил политик.
Он отметил, что мирные инициативы должны быть основаны «на трезвом расчете» и отражать сложившееся положение дел. Такой документ давно передан Россией для обсуждения украинской стороне, заключил он.
Газета La Repubblica ранее сообщила, что Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «оспариваемым территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. План, подготовленный МИДом при участии председателя правительства, был передан накануне министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С ним также ознакомились представители «большой семерки» (G7)
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, сообщил, что Москва изучает план Рима по урегулированию ситуации вокруг Украины, по итогу рассмотрения соответствующие предложения получат оценку.