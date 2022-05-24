Медведев назвал «дешевым прожектерством» план Италии по Украине

«Это прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», — отметил политик.