Минюст США конфисковал иранскую нефть с задержанного в Греции российского танкера

Ходивший под российским флагом танкер Lana был задержан 15 апреля около острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций, но было установлено, что лицо, владеющее судном, не находится под санкциями Евросоюза. Согласно данным Lloyd's List Intelligence, ранее Lana ходила под именем Pegas и принадлежала Промсвязьбанку через дочернюю структуру PSB Leasing. В марте танкер был перерегистрирован на компанию «Трансморфлот», учредителем которого является гражданин России Джамалдин Пашаев.