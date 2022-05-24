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Минюст США конфисковал иранскую нефть с задержанного в Греции российского танкера

Ведомости

Министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, которую перевозил российский танкер, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на греческие власти.

Ходивший под российским флагом танкер Lana был задержан 15 апреля около острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций, но было установлено, что лицо, владеющее судном, не находится под санкциями Евросоюза. Согласно данным Lloyd's List Intelligence, ранее Lana ходила под именем Pegas и принадлежала Промсвязьбанку через дочернюю структуру PSB Leasing. В марте танкер был перерегистрирован на компанию «Трансморфлот», учредителем которого является гражданин России Джамалдин Пашаев.

Греческое антимонопольное агентство отпустило судно, но суд в Афинах постановил, что нефть может быть конфискована.

«Конфискация производится по запросу американской стороны, поскольку груз принадлежит стране, которая находится под санкциями. Нефть будет перелита на другой танкер, который перевезет ее в США», – цитирует издание сообщение греческих властей.

Нефть будет направлена в США на танкере Ice Energy греческой компании Dynacom.

19 апреля Forbes сообщал, что на задержанном судне находилось 19 членов экипажа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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