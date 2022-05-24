Минюст США конфисковал иранскую нефть с задержанного в Греции российского танкера
Министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, которую перевозил российский танкер, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на греческие власти.
Ходивший под российским флагом танкер Lana был задержан 15 апреля около острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций, но было установлено, что лицо, владеющее судном, не находится под санкциями Евросоюза. Согласно данным Lloyd's List Intelligence, ранее Lana ходила под именем Pegas и принадлежала Промсвязьбанку через дочернюю структуру PSB Leasing. В марте танкер был перерегистрирован на компанию «Трансморфлот», учредителем которого является гражданин России Джамалдин Пашаев.
Греческое антимонопольное агентство отпустило судно, но суд в Афинах постановил, что нефть может быть конфискована.
«Конфискация производится по запросу американской стороны, поскольку груз принадлежит стране, которая находится под санкциями. Нефть будет перелита на другой танкер, который перевезет ее в США», – цитирует издание сообщение греческих властей.
Нефть будет направлена в США на танкере Ice Energy греческой компании Dynacom.
19 апреля Forbes сообщал, что на задержанном судне находилось 19 членов экипажа.