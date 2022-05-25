Пророссийские власти Запорожья заявили о желании войти в состав России

«Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил Рогов.