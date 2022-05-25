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Пророссийские власти Запорожья заявили о желании войти в состав России

Ведомости

Запорожская область должна вступить в состав России после полного освобождения российскими войсками, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации области Владимира Рогова.

«Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил Рогов.

По его словам, Запорожская область всегда была передовым регионом Российской империи, жители региона «абсолютно русские по ментальности», «поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы». Все больше жителей выступают за сближение с Россией, отметил он. Путь на воссоединение Запорожья с Россией будет обозначен после освобождения областного центра, подчеркнул Рогов.

Ранее в мае власти Херсонской области заявили о планах вступить в состав России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судьбу региона должны решать ее жители. 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных