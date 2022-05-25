Жители Херсонской области и Запорожья смогут получить гражданство РФ упрощенно

Ранее в ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. Военно-гражданская администрация Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. Ранее 25 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что регион должен вступить в состав России после освобождения его областного центра российскими военными.