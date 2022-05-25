Жители Херсонской области и Запорожья смогут получить гражданство РФ упрощенно
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Ранее такое право получили жители ДНР и ЛНР.
Ранее в ходе спецоперации России на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и Запорожьем. Военно-гражданская администрация Херсонской области заявляла, что планирует войти в состав России. Сейчас на территории региона установлена бивалютная зона — там используются гривны и рубли. Ранее 25 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что регион должен вступить в состав России после освобождения его областного центра российскими военными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что жители Херсонской области сами должны решить судьбу своего региона. 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства.