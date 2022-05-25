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Правительство Германии ответило на упреки Польши в срыве поставок танков

Ведомости

Правительство Германии не согласно с критикой президента Польши Анджея Дуды в адрес Берлина за якобы нарушенное обещание по поставкам танков Leopard 2А7 Варшаве в обмен на переданную Украине советскую технику. У немецкой армии ограниченное число этих танков, их надо еще произвести под запрос Варшавы, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство шокировано», — заявил Хебештрайт. По его словам, критика президента Польши принимается к сведению, «но это не делает ее правильной» (цитата по Tagesschau). Хебештрайт напомнил, что Польша обращалась к Германии с просьбой поставить современные танки типа Leopard 2А7. Однако, по словам представителя правительства ФРГ, у самого бундесвера имеется небольшое количество этих танков, около 50 штук, а остальные должны быть поставлены позже. При этом эти танки еще не стоят на складах заводов, а должны еще быть произведены, на что потребуется много времени.

Накануне Дуда заявил Die Welt, что ФРГ нарушила договоренности о поставках Польше немецких танков взамен польских, переданных Варшавой Украине. До этого, 21 мая, об обострившихся из-за этого вопроса отношениях Берлина и Варшавы писал со ссылкой на источники Spiegel.

В начале мая Польша сообщила, что за предшествовавшие недели отправила на Украину 232 танка Т-72. Это примерно соответствует имеющимся на польских базах хранения, по данным Military Balance на 2020 г., 257 немодернизированных танков Т-72М1. Всего на конец апреля Польша отчитывалась, что с начала военной спецоперации России передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых (более $1,6 млрд).

21 мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.», который включает новый пакет помощи Киеву на $40 млрд. Изначально Байден просил конгресс выделить $33 млрд, однако члены парламента согласились увеличить эту сумму почти на $7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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