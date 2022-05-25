Правительство Германии ответило на упреки Польши в срыве поставок танков

Накануне Дуда заявил Die Welt, что ФРГ нарушила договоренности о поставках Польше немецких танков взамен польских, переданных Варшавой Украине. До этого, 21 мая, об обострившихся из-за этого вопроса отношениях Берлина и Варшавы писал со ссылкой на источники Spiegel.



В начале мая Польша сообщила, что за предшествовавшие недели отправила на Украину 232 танка Т-72. Это примерно соответствует имеющимся на польских базах хранения, по данным Military Balance на 2020 г., 257 немодернизированных танков Т-72М1. Всего на конец апреля Польша отчитывалась, что с начала военной спецоперации России передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых (более $1,6 млрд).



21 мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.», который включает новый пакет помощи Киеву на $40 млрд. Изначально Байден просил конгресс выделить $33 млрд, однако члены парламента согласились увеличить эту сумму почти на $7 млрд.