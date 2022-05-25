Захарова оценила предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине
Предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине оторваны от реальности, их сложно воспринимать всерьез, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Италия не передавала российской стороне свой план по урегулированию.
«Если исходить из того, что пишут СМИ, а других источников нет, как вы поняли, то содержащиеся в анонсированном плане [министра иностранных дел Италии Луиджи] Ди Майо предложения настолько оторваны от реальности, что их в принципе сложно воспринимать всерьез», — подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, Россия не будет хвататься за любое предложение западных стран по урегулированию ситуации. «Возможно, они просто исходят из того, что российская сторона ухватится за любое западное предложение, каким бы абсурдным оно ни было. Но они в данном случае вообще тогда ничего в принципе не понимают о сложившейся ситуации», — заключила Захарова.
Газета La Repubblica ранее сообщила, что Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «оспариваемым территориям» и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. План, подготовленный МИДом при участии председателя правительства, был передан министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу. С ним также ознакомились представители «большой семерки» (G7).
Зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев свою очередь назвал план Италии по Украине «дешевым прожектерством». Он отметил, что мирные инициативы должны быть основаны «на трезвом расчете» и отражать сложившееся положение дел. Такой документ давно передан Россией для обсуждения украинской стороне, заключил он.