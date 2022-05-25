Захарова оценила предложения Италии по урегулированию ситуации на Украине

По словам дипломата, Россия не будет хвататься за любое предложение западных стран по урегулированию ситуации. «Возможно, они просто исходят из того, что российская сторона ухватится за любое западное предложение, каким бы абсурдным оно ни было. Но они в данном случае вообще тогда ничего в принципе не понимают о сложившейся ситуации», — заключила Захарова.