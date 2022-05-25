Подоляк заявил о призыве ЕС отдать России часть территории Украины

Накануне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», — сказал Киссинджер. Кроме того, 20 мая экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил о необходимости Европе убедить Украину принять требования России. Еще раньше, 19 мая, американская газета The New York Times выпустила колонку от имени редакции «Мнения», где говорится, что Россия все еще способна нанести Украине ущерб, а поддержка США небезгранична. «Решающая военная победа Украины, в результате которой она вернет себе всю территорию с 2014 г., не является реалистичной целью», — говорилось в колонке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на эти призывы, 24 мая заявил, что Киев никогда не согласится на уступку какой-либо части украинской территории и на присутствие там российской армии.