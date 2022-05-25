Подоляк заявил о призыве ЕС отдать России часть территории Украины
В Европе и в целом на Западе «пророссийские лоббисты» предлагают Украине уступить России часть территорий ради мира, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Еще вчера на информационной повестке дня было исключительно нефтяное эмбарго и российские "военные преступления". Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира», — написал Подоляк в своем Telegram. По его словам, эти предложения исходят от тех на Западе, кто хочет «восстановить бизнес с Россией» и вернуть «старый, довоенный образ жизни».
«Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Любой намек на это со стороны любого из партнеров будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта», — пояснил он отношение официального Киева к таким призывам в Европе.
Подоляк также добавил, что украинская сторона не приемлет «никакого замораживания конфликта». «Украина сделала выводы из минских договоренностей и поэтому не пойдет на Минск-3. Сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине», — подытожил советник главы офиса украинского президента.
Накануне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе. «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», — сказал Киссинджер. Кроме того, 20 мая экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил о необходимости Европе убедить Украину принять требования России. Еще раньше, 19 мая, американская газета The New York Times выпустила колонку от имени редакции «Мнения», где говорится, что Россия все еще способна нанести Украине ущерб, а поддержка США небезгранична. «Решающая военная победа Украины, в результате которой она вернет себе всю территорию с 2014 г., не является реалистичной целью», — говорилось в колонке. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на эти призывы, 24 мая заявил, что Киев никогда не согласится на уступку какой-либо части украинской территории и на присутствие там российской армии.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. Главы республик позже допускали возможность вхождения в состав России после окончания спецоперации. В течение мая пророссийские военно-гражданские администрации Херсонской и южной части Запорожской области заявили о желании войти в состав России, хотя и не называли конкретных сроков. 17 мая вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что занятые российскими войсками Херсон и область займут «достойное место в нашей российской семье», а также анонсировал выплаты пенсий и зарплат в рублях в Херсонской и Запорожской областях и восстановление инфраструктуры. С 23 мая на территории Херсонской области официально начинает действовать бивалютная зона, 25 мая — на части занятой российскими войсками Запорожской области.