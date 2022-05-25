Минобороны создало гумкоридоры в Черном и Азовском морях для выхода иностранных судов
Для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях организованы гуманитарные коридоры, они будут работать ежедневно с 8 до 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.
«В Черном море — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря», — сообщил Мизинцев.
По данным минобороны России, в портах Херсона (под контролем российских войск), Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, которые не могут выйти в море, опасаясь обстрела и мин.
Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из порта Мариуполя вышли пять иностранных судов. Это произошло после того, как днем ранее российские саперы разминировали территорию гавани. Накануне Минобороны сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта. По данным ведомства, из фарватера порта транспортирован ранее затопленный украинский сторожевой корабль, а также поднято два плавучих крана.