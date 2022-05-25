Минобороны создало гумкоридоры в Черном и Азовском морях для выхода иностранных судов

По данным минобороны России, в портах Херсона (под контролем российских войск), Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, которые не могут выйти в море, опасаясь обстрела и мин.



Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из порта Мариуполя вышли пять иностранных судов. Это произошло после того, как днем ранее российские саперы разминировали территорию гавани. Накануне Минобороны сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта. По данным ведомства, из фарватера порта транспортирован ранее затопленный украинский сторожевой корабль, а также поднято два плавучих крана.