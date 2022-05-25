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Захарова сообщила, что пять иностранных судов покинули порт Мариуполя

Ведомости

Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный представителями националистических батальонов украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сообщила Захарова (цитата по «РИА Новости»). 

Минобороны накануне сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта. Из фарватера порта транспортирован ранее затопленный украинский сторожевой корабль, поднято два плавучих крана. В ведомстве уточнили, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя заблокированы 75 иностранных судов из 17 государств.

Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. 20 мая после сдачи в плен всех остававшихся на комбинате военных Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных