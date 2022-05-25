Захарова сообщила, что пять иностранных судов покинули порт Мариуполя
Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«24 мая российские саперы разминировали порт в Мариуполе, специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный представителями националистических батальонов украинский пограничный сторожевой корабль. В результате пять иностранных судов смогли выйти в море», — сообщила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны накануне сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта. Из фарватера порта транспортирован ранее затопленный украинский сторожевой корабль, поднято два плавучих крана. В ведомстве уточнили, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя заблокированы 75 иностранных судов из 17 государств.
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. 20 мая после сдачи в плен всех остававшихся на комбинате военных Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали».