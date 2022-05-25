Захарова сообщила, что пять иностранных судов покинули порт Мариуполя

Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. 20 мая после сдачи в плен всех остававшихся на комбинате военных Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали».