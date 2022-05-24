Российские саперы разминировали порт Мариуполя
Специалисты Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории Мариупольского порта, сообщили в Минобороны России.
Подразделения саперов также разминировали часть побережья Азовского моря, которое прилегает к порту.
«Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь», – сообщили в ведомстве.
Из фарватера порта транспортирован ранее затопленный украинский сторожевой корабль, поднято два плавучих крана.
По данным ТАСС, саперами обследовано 134 сооружения, обезврежено 12 000 взрывоопасных предметов. Всего обследовано 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов и 32 судна.
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. Остатки украинских подразделений, главным образом полка «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) и морских пехотинцев ВМСУ, сохраняли контроль над территорией металлургического комбината «Азовсталь». Путин 21 мая отменил штурм завода и поручил заблокировать его.
20 мая после сдачи в плен всех остававшихся на комбинате военных Шойгу сообщил о завершении операции и полном освобождении территории «Азовстали».