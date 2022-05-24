Российские саперы разминировали порт Мариуполя

Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. Остатки украинских подразделений, главным образом полка «Азов» (символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена) и морских пехотинцев ВМСУ, сохраняли контроль над территорией металлургического комбината «Азовсталь». Путин 21 мая отменил штурм завода и поручил заблокировать его.