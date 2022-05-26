Захарова пригрозила выслать западных журналистов при блокировке брифингов МИДа на YouTube

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», — сказала Захарова на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом» (цитата по ТАСС).