Захарова пригрозила выслать западных журналистов при блокировке брифингов МИДа на YouTube
Если YouYube вновь начнет блокировать трансляции брифингов МИД России, Москва может ответить высылкой западных журналистов,. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Доступ к записи одного из брифингов площадка заблокировала в марте.
«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», — сказала Захарова на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом» (цитата по ТАСС).
Захарова 6 апреля заявила, что 17 марта один из ее брифингов был заблокирован. По ее словам, поведение площадки является «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации».
В YouTube объяснили, что «доступ к выступлению был ограничен из-за нарушений принципов сообщества». По словам представителей компании, на платформе запрещен контент, «отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия» на Украине.