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Захарова пригрозила выслать западных журналистов при блокировке брифингов МИДа на YouTube

Ведомости

Если YouYube вновь начнет блокировать трансляции брифингов МИД России, Москва может ответить высылкой западных журналистов,. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Доступ к записи одного из брифингов площадка заблокировала в марте.

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», — сказала Захарова на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом» (цитата по ТАСС).

Захарова 6 апреля заявила, что 17 марта один из ее брифингов был заблокирован. По ее словам, поведение площадки является «варварским нарушением основополагающих норм свободного доступа к информации».

В YouTube объяснили, что «доступ к выступлению был ограничен из-за нарушений принципов сообщества». По словам представителей компании, на платформе запрещен контент, «отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия» на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных