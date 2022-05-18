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МИД России объявил о высылке 24 итальянских дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел России объявило о высылке 24 сотрудников посольства Италии в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Рима, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

5 апреля МИД Италии объявил о высылке 30 российских дипломатов из Рима «по причинам, связанным с национальной безопасностью в контексте текущей кризисной ситуации». Тогда Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на это решение.

Власти стран Запада начали массово высылать российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Страны Прибалтики объявили о закрытии своих консульств на территории России. МИД РФ в ответ объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и т. д. Ранее сегодня министерство объявило персонами нон грата 34 сотрудника дипмиссии Франции в России.

Ранее по теме: МИД России объявил о высылке 34 французских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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