МИД России объявил о высылке 24 итальянских дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило о высылке 24 сотрудников посольства Италии в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из Рима, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
5 апреля МИД Италии объявил о высылке 30 российских дипломатов из Рима «по причинам, связанным с национальной безопасностью в контексте текущей кризисной ситуации». Тогда Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ на это решение.
Власти стран Запада начали массово высылать российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Страны Прибалтики объявили о закрытии своих консульств на территории России. МИД РФ в ответ объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и т. д. Ранее сегодня министерство объявило персонами нон грата 34 сотрудника дипмиссии Франции в России.