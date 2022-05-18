МИД России объявил о высылке 24 итальянских дипломатов

Власти стран Запада начали массово высылать российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Страны Прибалтики объявили о закрытии своих консульств на территории России. МИД РФ в ответ объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и т. д. Ранее сегодня министерство объявило персонами нон грата 34 сотрудника дипмиссии Франции в России.