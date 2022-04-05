Италия решила выслать 30 российских дипломатов

Ряд европейских стран с середины мая начал высылать российских дипломатических работников на фоне ухудшения отношений в связи с военной операцией на Украине. 18 марта это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».