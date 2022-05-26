Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект о сносе советских памятников
Латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник Освободителям Риги, сообщает пресс-служба сейма.
«В четверг, 26 мая, сейм в первом чтении поддержал новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника "Воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков", находящегося в парке Победы в Риге», — говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает, что кабинет министров республики определит до 30 июля другие объекты, подлежащие демонтажу. Ответственность за снос памятников будет нести муниципалитет, на территории которого они расположены. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц.
12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступил в силу 13 мая, а приостановка соглашения началась с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге. Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма.