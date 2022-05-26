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Сейм Латвии поддержал в первом чтении законопроект о сносе советских памятников

Ведомости

Латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник Освободителям Риги, сообщает пресс-служба сейма.

«В четверг, 26 мая, сейм в первом чтении поддержал новый законопроект, который предусматривает демонтаж памятника "Воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков", находящегося в парке Победы в Риге», — говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает, что кабинет министров республики определит до 30 июля другие объекты, подлежащие демонтажу. Ответственность за снос памятников будет нести муниципалитет, на территории которого они расположены. Планируется, что демонтаж будет в основном финансироваться за счет пожертвований физических и юридических лиц.

12 мая парламент Латвии принял во втором чтении законопроект, который приостанавливает действие договора Латвии и России о мемориальных сооружениях и памятниках. Законопроект вступил в силу 13 мая, а приостановка соглашения началась с 16 мая и до тех пор, пока Россия не выведет войска с Украины. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге. Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту протеста из-за решения сейма.

Ранее по теме: Власти Риги проголосовали за снос памятника Освободителям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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