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Высший совет ЛДПР поддержал кандидатуру Слуцкого на пост председателя партии

Ведомости

Глава думской фракции ЛДПР, председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий рекомендован высшим советом партии на должность ее председателя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии. Съезд пройдет в Москве 27 мая.

Как уточняется в Telegram-канале ЛДПР, к высшему совету с просьбой выдвинуть Слуцкого обратились 76 из 85 региональных отделений. Еще восемь региональных отделений сделали соответствующие заявление через СМИ.

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский 6 апреля скончался от последствий коронавируса. После этого партия на 40 дней взяла мораторий по кадровым решениям. Слуцкий временно исполнял обязанности главы фракции после смерти Жириновского, 18 мая он избавился от приставки «врио».

Сразу после смерти Жириновского источники «Ведомостей» называли претендентами на пост лидера партии несколько известных партийцев, но основными кандидатами были Слуцкий и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Между ними до последнего шла кулуарная борьба, рассказывали источники.

20 мая Дегтярев как лидер хабаровского отделения ЛДПР заявил о поддержке Слуцкого. 26 мая губернатор в своем Telegram-канале опубликовал совместную фотографию со Слуцким.

Ранее по теме: Михаил Дегтярев выбыл из гонки за пост председателя ЛДПР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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