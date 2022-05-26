Высший совет ЛДПР поддержал кандидатуру Слуцкого на пост председателя партии
Глава думской фракции ЛДПР, председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий рекомендован высшим советом партии на должность ее председателя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии. Съезд пройдет в Москве 27 мая.
Как уточняется в Telegram-канале ЛДПР, к высшему совету с просьбой выдвинуть Слуцкого обратились 76 из 85 региональных отделений. Еще восемь региональных отделений сделали соответствующие заявление через СМИ.
Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский 6 апреля скончался от последствий коронавируса. После этого партия на 40 дней взяла мораторий по кадровым решениям. Слуцкий временно исполнял обязанности главы фракции после смерти Жириновского, 18 мая он избавился от приставки «врио».
Сразу после смерти Жириновского источники «Ведомостей» называли претендентами на пост лидера партии несколько известных партийцев, но основными кандидатами были Слуцкий и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Между ними до последнего шла кулуарная борьба, рассказывали источники.
20 мая Дегтярев как лидер хабаровского отделения ЛДПР заявил о поддержке Слуцкого. 26 мая губернатор в своем Telegram-канале опубликовал совместную фотографию со Слуцким.