Высший совет ЛДПР поддержал кандидатуру Слуцкого на пост председателя партии

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский 6 апреля скончался от последствий коронавируса. После этого партия на 40 дней взяла мораторий по кадровым решениям. Слуцкий временно исполнял обязанности главы фракции после смерти Жириновского, 18 мая он избавился от приставки «врио».