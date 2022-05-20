Михаил Дегтярев выбыл из гонки за пост председателя ЛДПР

Михаил Дегтярев выбыл из гонки за пост председателя ЛДПРГлава Хабаровского края поддержал своего оппонента Леонида Слуцкого
Губернатор Хабаровского края, глава регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев предложил выдвинуть на предстоящем съезде партии в ее председатели нового главу думской фракции ЛДПР, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом Дегтярев сообщил в своем Telegram–канале.
«Знаю Леонида Эдуардовича [Слуцкого] 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», – написал губернатор.
Владимир Жириновский, который возглавлял и партию, и ее фракцию в Госдуме, умер 6 апреля. 17 мая депутаты приняли постановление о прекращении депутатских полномочий Жириновского. 18 мая Слуцкий был избран лидером фракции ЛДПР.
Внеочередной съезд партии, на котором будет решаться вопрос об избрании нового председателя ЛДПР, запланирован на 27 мая. Предварительное выдвижение кандидатов уставом ЛДПР не предусмотрено.
Среди возможных претендентов на этот пост источники «Ведомостей» ранее называли двух губернаторов – Дегтярева и главу Смоленской области Алексея Островского, а также нескольких депутатов Госдумы – Андрея Лугового, Ярослава Нилова, Алексея Диденко. Нилов после смерти Жириновского ведет заседания высшего совета партии, а Диденко де-факто руководит аппаратом ЛДПР.
Близкий к руководству ЛДПР источник отмечал, что кулуарная борьба за пост председателя шла между Слуцким и Дегтяревым. Но Слуцкий является, по сути, главным претендентом на лидерский пост, писали «Ведомости». «В ЛДПР принимают его как компромиссную фигуру и готовы с ним работать», – пояснял один из источников. Дегтярев, как отметил источник, близкий к руководству партии, понял, что его не поддержат на съезде.
Дегтярев снимает разногласия и на предстоящем съезде председателем ЛДПР будет избран Слуцкий, говорит политолог Константин Калачев. По мнению эксперта, Дегтяреву, для того чтобы соперничать со Слуцким, нужно отработать хотя бы один срок губернатором. «У Слуцкого больший аппаратный вес и опыт, он пользуется доверием в Кремле. Для партии это лучший вариант», – подчеркивает Калачев.
Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюмин рассказывал «Ведомостям», что несколько партийцев сделали заявления о том, что предложат свои кандидатуры на пост председателя. По его словам, это сделали экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и музыкант Стас Барецкий. Шерин и Золочевский разместили соответствующие заявления в своих соцсетях. Слуцкий такого заявления официально не делал.
16 мая стало известно, что Шерин в конце апреля был освобожден от должности уполномоченного представителя высшего совета ЛДПР. Документ подписал Нилов, который пояснил «Ведомостям», что поводом для кадровых выводов в отношении Шерина стало нарушение договоренности о запрете публичного обсуждения организационно-кадровых решений в партии, принятой в день смерти Жириновского.