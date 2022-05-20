Михаил Дегтярев выбыл из гонки за пост председателя ЛДПР

Близкий к руководству ЛДПР источник отмечал, что кулуарная борьба за пост председателя шла между Слуцким и Дегтяревым. Но Слуцкий является, по сути, главным претендентом на лидерский пост, писали «Ведомости». «В ЛДПР принимают его как компромиссную фигуру и готовы с ним работать», – пояснял один из источников. Дегтярев, как отметил источник, близкий к руководству партии, понял, что его не поддержат на съезде.