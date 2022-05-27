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Новым лидером ЛДПР избран Леонид Слуцкий

Ведомости

Новым председателем ЛДПР избран глава фракции партии в Госдуме, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил корреспондент «Ведомостей». Накануне высший совет ЛДПР рекомендовал избрать его на должность председателя.

Глава думского комитета по труду, член Высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов объявил, что за Слуцкого проголосовали все 86 делегатов. В бюллетене для голосования было всего одно имя. Ранее о намерении выдвигать свои кандидатуры заявляли экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и музыкант Стас Барецкий.

«Я никогда не мог предположить, что буду избран председателем моей родной партии, избран голосами очень непростых, очень ершистых политиков. В наших отделениях работают сильные умные состоявшиеся люди», — сказал Слуцкий, обращаясь к делегатам съезда.

Леонид Слуцкий — доктор экономических наук, депутат последних шести созывов Госдумы. Политик также возглавляет думский комитет по международным делам. В 2018 г. несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах, но комиссия Думы по этике не обнаружила нарушений в его поведении. Сам Слуцкий отрицал все обвинения.

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался от COVID-19 6 апреля. Затем партия установила мораторий на 40 дней на принятие кадровых решений. После смерти Жириновского Слуцкий временно исполнял обязанности главы фракции в Госдуме, а 18 мая был официально назначен на этот пост.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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