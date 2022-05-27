Новым лидером ЛДПР избран Леонид Слуцкий
Новым председателем ЛДПР избран глава фракции партии в Госдуме, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил корреспондент «Ведомостей». Накануне высший совет ЛДПР рекомендовал избрать его на должность председателя.
Глава думского комитета по труду, член Высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов объявил, что за Слуцкого проголосовали все 86 делегатов. В бюллетене для голосования было всего одно имя. Ранее о намерении выдвигать свои кандидатуры заявляли экс-депутаты Госдумы Александр Шерин, Виталий Золочевский и музыкант Стас Барецкий.
«Я никогда не мог предположить, что буду избран председателем моей родной партии, избран голосами очень непростых, очень ершистых политиков. В наших отделениях работают сильные умные состоявшиеся люди», — сказал Слуцкий, обращаясь к делегатам съезда.
Леонид Слуцкий — доктор экономических наук, депутат последних шести созывов Госдумы. Политик также возглавляет думский комитет по международным делам. В 2018 г. несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах, но комиссия Думы по этике не обнаружила нарушений в его поведении. Сам Слуцкий отрицал все обвинения.
Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался от COVID-19 6 апреля. Затем партия установила мораторий на 40 дней на принятие кадровых решений. После смерти Жириновского Слуцкий временно исполнял обязанности главы фракции в Госдуме, а 18 мая был официально назначен на этот пост.