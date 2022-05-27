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Слуцкий допустил пошаговую отмену ЕГЭ после ликвидации Болонской системы

Ведомости

Единый государственный экзамен (ГЭ) будет поэтапно отменен после ликвидации Болонской системы высшего образования в России, заявил избранный сегодня главой ЛДПР председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы», — заявил Слуцкий во время своего выступления после избрания на съезде ЛДПР.

Минобрнауки 24 мая заявило, что Россия займется разработкой собственной системы образования для того, чтобы отказаться от Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу». «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – заявил Фальков.

В Минпросвещения также завили «Ведомостям», что возвращение на программы специалитета способно усилить качество подготовки педагогов по всей стране.

Однако еще 23 марта в Минобрнауки сообщали, что у России нет планов отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, но программы бакалавриата и магистратуры в вузах будут постепенно сокращаться.

Ранее по теме: Россия откажется от Болонской системы образования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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