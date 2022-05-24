Россия откажется от Болонской системы образования
Россия займется разработкой собственной системы образования, для того чтобы отказаться от Болонского процесса, сообщила пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
Он отметил, что к Болонской системе надо относиться как «к прожитому этапу». «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – заявил Фальков.
Министерство просвещения России считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способны усилить качество подготовки педагогов по всей стране, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства.
«С переходом на болонскую систему по модели «бакалавриат – магистратура» исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию. Это создало определенные трудности на рынке труда, так как квалификация «бакалавр/магистр педагогического образования» никак не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета», – сообщил представитель ведомства. Минпросвещения также беспокоило, что была сокращена профильная подготовка, особенно предметной части.
Сейчас Минпросвещения разработало единые принципы и подходы к подготовке педагогов — программу «Ядро высшего педагогического образования». «Опора в этой программе сделана именно на специалитет, – подчеркнул представитель министерства. – В части педагогического образования Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки. Само «Ядро» готово к внедрению в педвузах уже с 1 сентября 2022 г.».
23 марта в Минобрнауки сообщали, что у России нет планов отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, но программы бакалавриата и магистратуры в вузах будут постепенно сокращаться, писал «Интерфакс».
Ранее член Совета Федерации Лилия Гумерова отмечала, что цель присоединения России к Болонскому процессу не была достигнута – признание российских дипломов в Европе так и не состоялось. О необходимости отказа от системы также говорили глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и зампредседателя нижней палаты парламента Петр Толстой. «Пора отказаться от Болонской системы и вернуться к традиционной русской системе образования: одерживая победы на фронте, мы рискуем понести идеологическое поражение, потеряв целое поколение наших граждан – ныне школьников и студентов», – писал в своем Telegram-канале Толстой.
При этом проректор по учебной и методической работе Финансового университета при правительстве России Екатерина Каменева отмечала, что рынок труда уже адаптировался к этой системе и возвращение к специалитету станет для российского образования «существенным шагом назад», сообщал ТАСС.