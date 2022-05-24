Россия откажется от Болонской системы образования

Ранее член Совета Федерации Лилия Гумерова отмечала, что цель присоединения России к Болонскому процессу не была достигнута – признание российских дипломов в Европе так и не состоялось. О необходимости отказа от системы также говорили глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и зампредседателя нижней палаты парламента Петр Толстой. «Пора отказаться от Болонской системы и вернуться к традиционной русской системе образования: одерживая победы на фронте, мы рискуем понести идеологическое поражение, потеряв целое поколение наших граждан – ныне школьников и студентов», – писал в своем Telegram-канале Толстой.