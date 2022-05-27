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Путин назначил новых послов России в Алжире и Марокко

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов страны в Алжире и Марокко, следует из указов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации. Ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно. 

«Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в документе. Другим указом Путин освободил с этого поста Игоря Беляева.

Владимир Байбаков, в свою очередь, был назначен послом России в Марокко вместо занимавшего эту должность Валерьяна Шуваева. 

Валерьян Шуваев и Владимир Байков являются выпускниками МГИМО и Дипломатической академии СССР. Шуваев ранее пребывал в должности посла России в Ливии (2004-2008), Ираке (2008-2012) и Марокко (2018-2022). Байков в 2016-2022 гг. был послом России в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных