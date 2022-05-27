Путин назначил новых послов России в Алжире и Марокко

Валерьян Шуваев и Владимир Байков являются выпускниками МГИМО и Дипломатической академии СССР. Шуваев ранее пребывал в должности посла России в Ливии (2004-2008), Ираке (2008-2012) и Марокко (2018-2022). Байков в 2016-2022 гг. был послом России в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо.