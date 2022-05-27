Путин назначил новых послов России в Алжире и Марокко
Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов страны в Алжире и Марокко, следует из указов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации. Ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно.
«Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в документе. Другим указом Путин освободил с этого поста Игоря Беляева.
Владимир Байбаков, в свою очередь, был назначен послом России в Марокко вместо занимавшего эту должность Валерьяна Шуваева.
Валерьян Шуваев и Владимир Байков являются выпускниками МГИМО и Дипломатической академии СССР. Шуваев ранее пребывал в должности посла России в Ливии (2004-2008), Ираке (2008-2012) и Марокко (2018-2022). Байков в 2016-2022 гг. был послом России в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо.