Путин указал Нехаммеру на реальные причины продовольственного кризиса в мире

Нехаммер в свою очередь заявил, что во время разговора обсуждался вопрос обмена пленными. «Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса», — добавил австрийский канцлер (цитата по «РИА Новости»).