Путин указал Нехаммеру на реальные причины продовольственного кризиса в мире
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с австрийским канцлером Карлом Нехаммером, в ходе которых они обсудили российскую военную операцию на Украине и ситуацию с продовольственным кризисом в мире, сообщает пресс-служба Кремля.
«По просьбе федерального канцлера Австрии президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
В связи с этим российский президент обратил внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Помимо этого он указал на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины.
Стороны также обсудили ситуацию, связанную с глобальной продовольственной безопасностью. «Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что глава государства дал подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза.
Нехаммер в свою очередь заявил, что во время разговора обсуждался вопрос обмена пленными. «Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса», — добавил австрийский канцлер (цитата по «РИА Новости»).
Путин и Нехаммер провели переговоры в Москве 11 апреля. Тогда австрийский канцлер заявил, что их разговор был «очень жестким и откровенным». Нехаммер призвал Путина открыть гуманитарные коридоры. Однако «самым важным» посланием канцлера стало то, что происходящее на Украине «должно наконец закончиться», добавили в его канцелярии.