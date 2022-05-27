Потребление электроэнергии майнерами в России превысило долю сельского хозяйства
На майнеров цифровых валют приходится более 2% от общего объема потребляемой в России электроэнергии, это больше, чем сельское хозяйство. Об этом сообщил заместитель руководителя Минпромторга Василий Шпак, передает «Интерфакс».
«Знаете, сколько приходится на долю майнинга в общей карте электрической генерации в нашей стране? А я вам скажу: больше 2%. Это больше, чем расходы электрической энергии на сельское хозяйство», — сказал Шпак. По его словам, это дает полное основание признать майнинг промышленной деятельностью или отраслью.
«Наша позиция совершенно однозначна: майнинг надо признавать, регулировать и встраивать в промышленную деятельность», — сказал замглавы Минпромторга.
26 января президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют. 20 января в опубликованном докладе ЦБ было предложено запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
По мнению Центробанка, необходимо ввести ответственность за нарушение запрета. В правительстве не согласились с идеями ЦБ и сказали, что данные активы нужно регулировать, а не запрещать. 8 февраля правительство утвердило соответствующую концепцию Минфина. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала «смущающими» доводы Минфина в пользу легализации криптовалют. В середине мая глава минпромторга Денис Мантуров допустил, что криптовалюта будет легализована в России в качестве платежного средства.