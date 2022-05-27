Потребление электроэнергии майнерами в России превысило долю сельского хозяйства

«Знаете, сколько приходится на долю майнинга в общей карте электрической генерации в нашей стране? А я вам скажу: больше 2%. Это больше, чем расходы электрической энергии на сельское хозяйство», — сказал Шпак. По его словам, это дает полное основание признать майнинг промышленной деятельностью или отраслью.