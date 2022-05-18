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Экономика

Мантуров спрогнозировал легализацию платежей в криптовалюте в России

Ведомости

Криптовалюта будет легализована в России в качестве платежного средства, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на марафоне «Новые горизонты», передает ТАСС .

Министр отметил, что это обязательно произойдет, но пока неизвестно, когда и в какой форме. «Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно, в том или ином формате, это будет осуществляться. Но, еще раз, – это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», – подчеркнул Мантуров.

26 января президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют. Ранее, 20 января, в опубликованном докладе ЦБ было предложено запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.

По мнению Центробанка, необходимо ввести ответственность за нарушение запрета. В правительстве не согласились с идеями ЦБ и сказали, что данные активы нужно регулировать, а не запрещать. 8 февраля правительство утвердило соответствующую концепцию Минфина. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала «смущающими» доводы Минфина в пользу легализации криптовалют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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