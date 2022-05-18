Мантуров спрогнозировал легализацию платежей в криптовалюте в России

Министр отметил, что это обязательно произойдет, но пока неизвестно, когда и в какой форме. «Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно, в том или ином формате, это будет осуществляться. Но, еще раз, – это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», – подчеркнул Мантуров.