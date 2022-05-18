Мантуров спрогнозировал легализацию платежей в криптовалюте в России
Криптовалюта будет легализована в России в качестве платежного средства, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на марафоне «Новые горизонты», передает ТАСС .
Министр отметил, что это обязательно произойдет, но пока неизвестно, когда и в какой форме. «Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и рано или поздно, в том или ином формате, это будет осуществляться. Но, еще раз, – это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», – подчеркнул Мантуров.
26 января президент России Владимир Путин поручил Банку России и правительству в ближайшее время прийти к единому решению относительно регулирования криптовалют. Ранее, 20 января, в опубликованном докладе ЦБ было предложено запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных активов любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
По мнению Центробанка, необходимо ввести ответственность за нарушение запрета. В правительстве не согласились с идеями ЦБ и сказали, что данные активы нужно регулировать, а не запрещать. 8 февраля правительство утвердило соответствующую концепцию Минфина. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала «смущающими» доводы Минфина в пользу легализации криптовалют.