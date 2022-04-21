Оператор дата-центров для майнинга Bitriver прокомментировал санкции США
Санкции США против крупнейшего оператора дата-центров для майнига (добычи) криптовалют в Евразии Bitriver стоит рассматривать как вмешательство в отрасль криптомайнинга, недобросовестную конкуренцию и попытку изменить мировую расстановку сил в пользу американских компаний, сказал «Ведомостям» основатель и генеральный директор Bitriver Игорь Рунец.
В среду, 20 апреля, в санкционный список Минфина США попала головная компания Bitriver, находящаяся в Швейцарии – Bitriver AG. Как отмечено в сообщении Минфина США, компания попала под санкции «за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации». Помимо головной компании санкциям подверглись десять дочерних компаний, находящихся в России: «Управляющая компания «Битривер», «Битривер Рус», «Эверест груп», «Сибирские минералы», горно-обогатительный комбинат «Туваасбест», «Торговый дом «Асбест», «Битривер-Б», «Битривер-К», «Битривер-Север» и «Битривер-Турма».
Частная компания BitRiver не оказывала услуги государственным институтам России и не работала с уже находящимися под санкциями Вашингтона заказчиками, сказал Рунец. Он полагает, что из-за быстро развивающегося бизнеса по майнингу и другим блокчейн-вычислениям в России, «США боятся потерять мировое первенство в этой сфере, поэтому действия американского Минфина продиктованы конкурентными соображениями в пользу американского бизнеса».
Предприятия, производственные площадки и офисы компании в России работают в штатном режиме, а объемы заказов со стороны международных клиентов стабильно высоки, заверил Рунец. Кроме того, Bitriver продолжает реализацию инвестиционных проектов в регионах России: компания планирует построить еще три центра обработки данных (ЦОД). В середине апреля Bitriver запустил ЦОД в Усть-Илимске (Иркутская область) мощностью 87,2 МВт – он стал шестым работающим ЦОДом компании на территории страны.
По оценкам Bitriver, в России «добычей» одного лишь биткойна занимается около 300 000 майнеров (физических и юридических лиц), что в среднем приносит $1,5 млрд в год, и еще около $2,5 млрд в год зарабатывают производители других криптовалют (таких как эфир, монеро и проч.).
20 апреля США ввели санкции против 40 компаний и российских физлиц. Среди последних – уже находящийся под санкциями с 2014 г. из-за конфликта в Донбассе бизнесмен Константин Малофеев с семьей (а также его компания «Царьград»), основатель IBS Анатолий Карачинский, топ-менеджмент подсанкционного банка «ФК Открытие», включая его предправления Михаила Задорнова. Под санкции попали первый зампред Банка России Ксения Юдаева, зампред ЦБ Михаил Алексеев и замминистра финансов Владимир Колычев, так как входят в совет директоров «ФК Открытие».
Под санкции попал также Транскапиталбанк (ТКБ) за то, что «предлагал услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, варианты обхода международных санкций». TKБ вменяется также то, что он «стремился создать расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу. Недавно ЦБ зарегистрировал оператора новой платежной системы Hello – ООО «Хелло». ТКБ взял на себя функции расчетного центра для проведения платежей. Hello планирует осуществлять в том числе трансграничные переводы в евро, долларах и юанях.