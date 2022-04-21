Оператор дата-центров для майнинга Bitriver прокомментировал санкции США

Под санкции попал также Транскапиталбанк (ТКБ) за то, что «предлагал услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, варианты обхода международных санкций». TKБ вменяется также то, что он «стремился создать расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу. Недавно ЦБ зарегистрировал оператора новой платежной системы Hello – ООО «Хелло». ТКБ взял на себя функции расчетного центра для проведения платежей. Hello планирует осуществлять в том числе трансграничные переводы в евро, долларах и юанях.