«Известия» узнали о предложении ФНС разрешить криптовалюту для внешней торговли
Российским компаниям могут позволить рассчитываться за экспорт и импорт в криптовалюте, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Подобное предложение Федеральная налоговая служба (ФНС) выдвинула в замечаниях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте».
Согласно документу, использование крипты в России для расчетов за товары, работы или услуги по-прежнему запрещается — она рассматривается исключительно как инструмент для инвестиций. Покупка и продажа криптовалюты для таких расчетов будет разрешена только на криптобиржах. Для юридических лиц будет сделана оговорка, которая позволит проводить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой̆ валюте.
Минфин позитивно встретил инициативу, но указал, что идея нуждается в проработке, обсуждении и законодательном регулировании.
20 января ЦБ опубликовал доклад, в котором предлагалось запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют для всех российских инвесторов, крипто- бирж и обменников и P2P-платформ. Минфин выступил против: решение может сделать нарушителями закона миллионы людей, уже вложивших свои средства в криптоактивы. Министерство подготовило законодательную концепцию регулирования крипторынка, в феврале проект утвердило правительство. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, более 10 млн россиян имеют криптокошельки, на которых может храниться более 10 трлн руб.