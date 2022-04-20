«Известия» узнали о предложении ФНС разрешить криптовалюту для внешней торговли

Согласно документу, использование крипты в России для расчетов за товары, работы или услуги по-прежнему запрещается — она рассматривается исключительно как инструмент для инвестиций. Покупка и продажа криптовалюты для таких расчетов будет разрешена только на криптобиржах. Для юридических лиц будет сделана оговорка, которая позволит проводить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой̆ валюте.