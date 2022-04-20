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Финансы

«Известия» узнали о предложении ФНС разрешить криптовалюту для внешней торговли

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Российским компаниям могут позволить рассчитываться за экспорт и импорт в криптовалюте, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Подобное предложение Федеральная налоговая служба (ФНС) выдвинула в замечаниях к законопроекту Минфина «О цифровой валюте».

Согласно документу, использование крипты в России для расчетов за товары, работы или услуги по-прежнему запрещается — она рассматривается исключительно как инструмент для инвестиций. Покупка и продажа криптовалюты для таких расчетов будет разрешена только на криптобиржах. Для юридических лиц будет сделана оговорка, которая позволит проводить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой̆ валюте.

Минфин позитивно встретил инициативу, но указал, что идея нуждается в проработке, обсуждении и законодательном регулировании.

20 января ЦБ опубликовал доклад, в котором предлагалось запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют для всех российских инвесторов, крипто- бирж и обменников и P2P-платформ. Минфин выступил против: решение может сделать нарушителями закона миллионы людей, уже вложивших свои средства в криптоактивы. Министерство подготовило законодательную концепцию регулирования крипторынка, в феврале проект утвердило правительство. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, более 10 млн россиян имеют криптокошельки, на которых может храниться более 10 трлн руб.

Ранее по теме: Мишустин оценил объем средств на криптокошельках граждан РФ в 10 трлн рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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