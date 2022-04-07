Мишустин оценил объем средств на криптокошельках граждан РФ в 10 трлн рублей

Минфин, в свою очередь, также внес в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Законопроект «О цифровой валюте» запрещает ее использование как средства платежа, но предлагает рассматривать как инструмент для инвестиций. По своей сути законопроект отражает опубликованную раннее правительством концепцию регулирования криптовалют, которую также разрабатывал Минфин.