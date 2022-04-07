Мишустин оценил объем средств на криптокошельках граждан РФ в 10 трлн рублей
Более 10 млн граждан России владеют криптокошельками, на которых может храниться свыше 10 трлн руб., заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе.
«Мы прекрасно понимаем, что у нас больше 10 млн молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие, по разным оценкам, 10 трлн руб.», — сказал он.
При этом глава правительства выступил против признания криптовалюты в качестве платежного средства. «Мы против признания криптовалюты средствами для расчетов, или деньгами. Здесь мы солидарны, разделяем позицию Центрального банка, считаем, что этого делать нельзя», — отметил Мишустин.
В вопросе регулирования оборота криптовалют требуется серьезная работа с учетом всех элементов законодательства, подчеркнул он. Тем не менее, вопросы майнинга (добычи) криптовалют имеют перспективы для обсуждения, считает глава правительства.
«Мы также думаем о том, что для стимулирования инвестиций, и в первую очередь в основной капитал, можно обсуждать вопросы майнинга. Это и стимулирует создание дата-центров, и соответствующей инфраструктуры», — отметил премьер-министр.
20 января Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, где предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Регулятор утверждает, что развитие рынка таких активов угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в стране.
Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер – предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. В феврале концепцию Минфина утвердило правительство.
В середине февраля Банк России разработал два законопроекта, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов вводят штрафы до одного млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, будет запрещено владеть криптовалютой.
Минфин, в свою очередь, также внес в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Законопроект «О цифровой валюте» запрещает ее использование как средства платежа, но предлагает рассматривать как инструмент для инвестиций. По своей сути законопроект отражает опубликованную раннее правительством концепцию регулирования криптовалют, которую также разрабатывал Минфин.