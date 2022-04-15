Газета
Финансы

ЦБ оценил возможность использования криптовалют для обхода санкций

Ведомости

Возможности использования криптовалют для обхода санкций в отношении России достаточно ограниченны, заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева на Ясинской международной конференции ВШЭ.

«Сейчас говорят о том, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Мы видим, что это, видимо, достаточно ограниченные возможности. Я каждый день читаю каких-то регуляторов других стран, которые в первую очередь озабочены тем, чтобы криптовалюты не использовались для обхода санкций, и крупные криптовалютные биржи исключают наши организации под санкциями, в том числе финансовые, из своей системы», — заявила Юдаева (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, регулятор настороженно относится к криптовалютам. Банк России по-прежнему озабочен высокими рисками, связанными с такими активами: их повышенной волатильностью, способностью заражать финансовую систему и возможной угрозой правам потребителей.

Юдаева добавила, что позиция ЦБ в отношении криптовалют остается достаточно жесткой. «В каких-то вещах мы решили, наверное, больше не спорить, например, по поводу майнинга. Мы выступали, что нам кажется, что майнинг имело бы смысл не легализовывать. С другой стороны, это не наше полномочие, не наш мандат. Поэтому если правительство считает нужным легализовать майнинг, пусть будет майнинг», — отметила она.

В начале апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении большего числа российских банков, родственников российских бизнесменов и усиления ограничений на использование криптовалют для обхода санкций. 

20 января Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, где предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.

Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона миллионы людей, которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка, которую в феврале утвердило правительство.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных