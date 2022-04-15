ЦБ оценил возможность использования криптовалют для обхода санкций

«Сейчас говорят о том, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Мы видим, что это, видимо, достаточно ограниченные возможности. Я каждый день читаю каких-то регуляторов других стран, которые в первую очередь озабочены тем, чтобы криптовалюты не использовались для обхода санкций, и крупные криптовалютные биржи исключают наши организации под санкциями, в том числе финансовые, из своей системы», — заявила Юдаева (цитата по «Интерфаксу»).