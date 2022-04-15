ЦБ оценил возможность использования криптовалют для обхода санкций
Возможности использования криптовалют для обхода санкций в отношении России достаточно ограниченны, заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева на Ясинской международной конференции ВШЭ.
«Сейчас говорят о том, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Мы видим, что это, видимо, достаточно ограниченные возможности. Я каждый день читаю каких-то регуляторов других стран, которые в первую очередь озабочены тем, чтобы криптовалюты не использовались для обхода санкций, и крупные криптовалютные биржи исключают наши организации под санкциями, в том числе финансовые, из своей системы», — заявила Юдаева (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, регулятор настороженно относится к криптовалютам. Банк России по-прежнему озабочен высокими рисками, связанными с такими активами: их повышенной волатильностью, способностью заражать финансовую систему и возможной угрозой правам потребителей.
Юдаева добавила, что позиция ЦБ в отношении криптовалют остается достаточно жесткой. «В каких-то вещах мы решили, наверное, больше не спорить, например, по поводу майнинга. Мы выступали, что нам кажется, что майнинг имело бы смысл не легализовывать. С другой стороны, это не наше полномочие, не наш мандат. Поэтому если правительство считает нужным легализовать майнинг, пусть будет майнинг», — отметила она.
В начале апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении большего числа российских банков, родственников российских бизнесменов и усиления ограничений на использование криптовалют для обхода санкций.
20 января Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, где предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона миллионы людей, которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка, которую в феврале утвердило правительство.